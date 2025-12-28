Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu genellikle açıktır. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 ile 8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasına düşecek. Rüzgar hızı 20 kilometre/saat civarında esiyor. Nem oranı %35 ile %48 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:38 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 17:17 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile -3 derece arasında seyredecek. 30 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 5 ile -4 derece arasında değişecek. 31 Aralık Çarşamba günü hafif kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -1 ile -2 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarına göre dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Özellikle 29 ve 31 Aralık tarihlerinde sıcak giyinmek önemlidir. Karla kaplı zeminlere dikkat edilmelidir. Rüzgar hızı 20 kilometre/saat civarında olacak. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının %35 ile %48 arasında değişeceği unutulmamalıdır. Nem kaybını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.