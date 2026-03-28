Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün 28 Mart 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden hafif esmesi bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 11 - 12 derece civarında kalacak. 30 Mart Pazartesi günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12 - 13 derece arasında olacak. 31 Mart Salı günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. 29 ve 30 Mart tarihlerinde hafif yağışlar beklendiği için dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamalısınız. Buna göre giyinmek sağlığınız açısından önem taşır.

Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak ılıman ve yağışlı olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.