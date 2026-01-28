Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 16.8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:31'de, gün batımı ise 17:46'da gerçekleşecek.

Bugün, dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmek, üşümemenize yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 9 ile 13 derece arasında olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 ile 14 derece olarak ölçülecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 11 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Ancak, 30 ve 31 Ocak'ta hafif yağmurlu geçişler bekleniyor.

Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemli. Gerekirse yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Şanlıurfa'da 28 Ocak Çarşamba günü yağmurlu ve serin bir hava korsundayız. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman ve güneşli olacak. Ancak hafif yağmurlu geçişler yaşanabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız gerekir.