Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Temmuz 2026 Salı, Şanlıurfa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 40 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 25 - 28 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Yaklaşık %13 - %24 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 15 - 20 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 41 - 42 derece arasında olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 42 - 43 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 25 - 30 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %13 - %21 arasında değişecek. Rüzgar hızı 15 - 23 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Serin ortamlarda kalmak, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.