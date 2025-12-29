Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu, kış mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, gündüz ve akşam saatlerinde ise hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Gece sıcaklığı -1 dereceye inecek. Açık hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87 olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde bu oran %58'e düşecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %69 civarına çıkacak. Basınç sabah saatlerinde 928 hPa olacak. Gündüz saatlerinde basınç 930 hPa, akşamda ise 933 hPa seviyelerine yükselecek. Gece saatlerinde basınç 937 hPa ile ölçülecek.

30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurla birlikte 3 derece civarında olacak. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sıcaklık hafif çiseleyen yağmurla birlikte 7 derece seviyesine yükselecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8 derece civarında gerçekleşecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmurla birlikte sıcaklık yine 8 derece civarında kalacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 3 derece civarında, orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 4 Ocak 2026 Pazar günü ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 1 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve yağışlı olması göz önünde bulundurulmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak açısından bu önlem önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar giyilmesi önerilir. Ayrıca atkı ve bere gibi aksesuarlar kullanmak, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı koruma açısından önem taşımaktadır.