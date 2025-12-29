HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 29 Aralık 2025 tarihinden itibaren soğuk ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 5 derece, akşam saatlerinde ise 2 dereceye düşecek. Hava, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, diğer saatlerde hafif yağmurlu olacak. Rüzgar, kuzeydoğudan esecek, nem oranı gündüz %58'e düşecek. Bu dönemde sıcak tutacak giysilerin giyilmesi ve yağışlı havalarda şemsiyelerin bulundurulması sağlık açısından gerekli.

Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu, kış mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, gündüz ve akşam saatlerinde ise hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Gece sıcaklığı -1 dereceye inecek. Açık hava koşullarının hakim olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %87 olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde bu oran %58'e düşecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %69 civarına çıkacak. Basınç sabah saatlerinde 928 hPa olacak. Gündüz saatlerinde basınç 930 hPa, akşamda ise 933 hPa seviyelerine yükselecek. Gece saatlerinde basınç 937 hPa ile ölçülecek.

30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurla birlikte 3 derece civarında olacak. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sıcaklık hafif çiseleyen yağmurla birlikte 7 derece seviyesine yükselecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8 derece civarında gerçekleşecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmurla birlikte sıcaklık yine 8 derece civarında kalacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü 3 derece civarında, orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 4 Ocak 2026 Pazar günü ise kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 1 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının soğuk ve yağışlı olması göz önünde bulundurulmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Islanmaktan korunmak açısından bu önlem önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar giyilmesi önerilir. Ayrıca atkı ve bere gibi aksesuarlar kullanmak, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı koruma açısından önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.