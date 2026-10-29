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Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 29 Ekim Perşembe günü hava durumu dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişim gösterirken, hafif rüzgar dışarıda zaman geçirmeyi keyifli hale getiriyor. Güneşli anların yanı sıra bulutlu havalar da gözlemlenebilir. Yürüyüş veya piknik planlayanların yanlarında hafif bir ceket bulundurması öneriliyor. Akşam saatlerinde hava serinleyebilirken, önümüzdeki günlerde sıcaklık ve hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Şanlıurfa'da 29 Ekim Perşembe günü hava durumu dikkat çekici bir deneyim sunuyor. Bugün hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişim gösteriyor. Hafif rüzgar, sıcaklıkla birleşiyor ve dışarıda zaman geçirmeyi keyifli hale getiriyor. Güneşin yüzünü göstermesi, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için cazip bir fırsat sunuyor. Dağlardan gelen serin havanın etkisiyle hava koşulları aniden değişebilir. Bu duruma dikkat etmek önemlidir.

Bugünkü hava genel olarak ılımandır. Güneşli anların yanı sıra gökyüzünde zaman zaman bulutlar belirebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin değişebilecek hava şartlarına hazırlıklı olması gerekir. Özellikle yürüyüş veya piknik planlayanların yanlarında hafif bir ceket bulundurması önerilir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. 30 Ekim Cuma günü sıcaklıkların hafif bir yükseliş göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 21 ile 24 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu gün açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir. Ancak 31 Ekim Cumartesi'de hava koşullarında bir değişiklik yaşanabilir. Hava biraz daha serinleyebilir. Dışarıda geçirilecek zaman için uygun giysiler seçmek önemlidir. Akşam saatlerinde gelen serin hava, kıyafet tercihinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Gelecek günlerde hava durumu tahminlerinde aniden değişiklik olabileceği unutulmamalıdır. Hava koşullarını takip etmek her zaman faydalıdır. Gün içinde plansız değişikliklere uygun bir şekilde hazır olmak gerekir. Havanın durumuna dair güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. Şanlıurfa'nın büyüleyici güzelliklerini keşfederken, hava durumunun tadını çıkarmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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