Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Mart Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 10 derece. Gündüz ise sıcaklık 15 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 13 ile 15 kilometre hızla esecek.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hafif yağışlı. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarla birlikte hava serinleyebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Mart Pazartesi günü, bir veya iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz 11 ile 18 derece, gece ise 3 ile 11 derece arasında olacak. 31 Mart Salı günü, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 22 derece, gece ise 6 ile 14 derece civarında seyredecek. 1 Nisan Çarşamba günü, hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıklar 14 ile 22 derece, gece ise 9 ile 14 derece arasında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.