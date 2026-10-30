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Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Ekim Cuma günü, sonbaharın tipik özellikleriyle güneşli ve ılımlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gün içinde 19 ila 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif rüzgar, dışarıda keyifli vakit geçirme olanağı sunacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkta dalgalanmalar yaşanacak. Ani sıcaklık değişikliklerine dikkat edilmesi, uygun kıyafetle günün tadını çıkarılması öneriliyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 30 Ekim Cuma 2026 tarihinde Şanlıurfa'nın hava durumu sonbahar mevsiminde tipik özellikler gösteriyor. Şehir, güne sıcak bir havayla başlıyor. Sıcaklık, gün içerisinde 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Hava oldukça ılımandır. Sabah saatlerinde hafif rüzgarlarla serin bir his oluşuyor. İlerleyen saatlerde sıcaklık artıyor. Günün keyifli saatlerinde dışarıda vakit geçirmek mümkün. Bugün, açık bir gökyüzü bekleniyor. Şanlıurfa'da keyifli bir gün olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri dikkat çekiyor. Bölgenin iklim özellikleri göz önünde bulunduruluyor. Değişken hava koşullarının yaşanması bekleniyor. Bazı günlerde sıcaklık 18 derecelere düşebilir. Diğer günlerde ise 23-25 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu dalgalanmalar, bahar mevsimine dair hisler uyandırıyor. Havanın açık kalma süreleri kısalabilir.

Şanlıurfa'da ani sıcaklık değişikliklerine dikkat edilmesi öneriliyor. Sabahları dışarı çıkarken hafif kalın kıyafetler giymek faydalı olur. Gün içerisinde bulutların artması durumunda hafif bir üst giysi almak akıllıca bir seçimdir. Ayrıca, aniden gelen sıcak hava dalgaları ve hafif rüzgarlar, tarımsal çalışanlar için dikkate alınması gereken unsurlar arasında.

Hava durumu genel anlamda hoş geçecek gibi görünüyor. Farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Bu dönemde gerekli önlemleri almak herkes için faydalıdır. Böylece doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarmak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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