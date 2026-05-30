Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığının ise 12 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 9 km/saat dolaylarında olacak. Nem oranı ise %30 civarında kalacak. Bu sonuç, hava durumunun sıcak ve kuru olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer özellikler taşıyacak. 31 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15 ile 16 derece arasında seyredecek. 1 Haziran Pazartesi günü, sıcaklık 28 ile 29 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklığı 16 ile 17 derece arasında kalacak. 2 Haziran Salı günü ise sıcaklık 30 derece civarını bulacak. Gece sıcaklığı 17 ile 18 derece dolaylarında olacak. Bu durum, sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceğine işaret ediyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saati dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da büyük önem taşır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Koruyucu kıyafetler de oldukça faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.