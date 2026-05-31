Şanlıurfa Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

31 Mayıs 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor.

Şanlıurfa'nın karasal iklimi var. Yaz aylarında sıcaklıklar yüksek olur. Kış aylarında ise soğuk ve ayazlı geçmektedir. Bu nedenle, yaz aylarında hava sıcaklıkları hızla yükselebilir. Gündüz 30 - 35 derece arasında sıcaklıklar beklenebilir. Gece ise 20 - 22 derece serinlik yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 1 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 2 Haziran Salı günü ise sıcaklık 30 - 31 derece olacak. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemlidir. Hava sıcaklıkları yüksekken ağır yemeklerden kaçınmak faydalıdır. Hafif, serinletici yiyecekler tercih etmek sağlığınız açısından yararlıdır.

