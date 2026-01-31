HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarı çıkarken kalın giysiler ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de değişken hava koşulları bekleniyor. 1 Şubat'ta çisenti, 2 Şubat'ta bulutlu, 3 Şubat'ta yağmur geçişleri ve 4 Şubat'ta güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 7 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:32'de, gün batımı ise 17:51'de bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, Şanlıurfa'da hafif yağmurlu ve serin bir günü işaret ediyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz gerekmekte. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen kıyafetleri tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Şubat Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında olacak. 2 Şubat Pazartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü yağmur geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıkları 3 ile 10 derece arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Uygun kıyafetler seçmeniz gerekiyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen dış giyim, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşük olduğu günlerde vücut ısınızı korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de önerilir.

Şanlıurfa'da hava durumu değişkenlik göstereceğinden planlarınızı yaparken koşulları göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

