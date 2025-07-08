Şanlıurfa ile İran’ın Urumiye kenti kardeş şehir oldu!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, imza töreninde yaptığı konuşmayı hem Farsça hem de İngilizce olarak gerçekleştirdi ve şu sözlere yer verdi: “Gençlerimizin geleceği için şehirlerimizin ve halklarımızın birbiriyle daha çok temas kurmasını önemsiyoruz. Urumiye gibi tarihî, kültürel ve insani derinliği olan bir şehirle kardeş şehir protokolü imzalamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kardeşlik, şehirlerimiz ve halklarımız arasında kalıcı bir dostluk köprüsüne dönüşsün.”

BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Bu protokolle birlikte; kültürden turizme, sosyal projelerden yerel kalkınmaya kadar birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.