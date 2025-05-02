HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'change' araç operasyonu: 15 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen 'change' araç operasyonunda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 22 araç ele geçirdi.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde 'change' araç operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde hasar gören araçların bilgilerini, trafikten men edilmiş ya da yurt dışından getirilmiş sağlam araçlarla değiştirip menfaat sağlayan şahıslara yönelik 15 Aralık 2024 tarihinde teknik takip başlattı. Ele geçirilen deliller ve kriminal incelemeler sonucunda 'change' olduğu değerlendirilen 22 araç tespit edildi. Şanlıurfa merkezli Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 araca el konulurken 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede 16 aracın change olduğu belirlenirken 6 aracın incelemesi ise devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 zanlı adliyeye sevk edilirken, organize bir şekilde evrakta sahtecilik yapan şahısların yaklaşık 25 milyon Türk Lirası menfaat sağladıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa merkezli 6 ilde ’change’ araç operasyonu: 15 gözaltıŞanlıurfa merkezli 6 ilde ’change’ araç operasyonu: 15 gözaltı
Ankara’da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAnkara’da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

İstanbul'da hava değişiyor! Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı!

İstanbul'da hava değişiyor! Meteoroloji'den 22 il için sarı kodlu uyarı!

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.