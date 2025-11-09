Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlama suçunun faillerinin tespiti için yapılan MASAK incelemeleri neticesinde toplamda 20 milyon 160 bin 454 lira işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep’te yapılan operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise toplam değeri 2 milyon 574 bin 80 kuruş olan Dolar, Euro ve altın cinsi para, 2 adet yivsiz av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır