Şanlıurfa Taksim'e rakip oldu! Divanyolu trafiğe kapatıldı, nostaljik tramvay hizmete girdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Divanyolu Yayalaştırma Projesi ve Nostaljik Tramvay Açılış Programı düzenlendi. Haşimiye Meydanı’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

MİLLETVEKİLİ DUSAK: “DİVANYOLU DA İSTİKLAL CADDESİ GİBİ MARKA OLACAK”

Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, yaptığı konuşmada, Nostaljik Tramvayın hizmete gireceğinden dolayı bir araya geldiklerini dile getirerek, Şanlıurfa’nın bu ve benzer projelerin en iyisine layık olduğunu söyledi. Şanlıurfa’nın tarihinden bahseden Milletvekili Dusak, İstiklal Caddesi nasıl bir marka haline geldiyse, Nostaljik Tramvay ile Divanyolu’nun da benzer şekilde bir marka olacağını ifade etti. Dusak, bu projeye destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: “HEM TARİHİ DOKUYU KORUYORUZ HEM DE YENİ BİR CAZİBE ALANI OLUŞTURUYORUZ”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da, Divanyolu Yayalaştırma Projesini ve Nostaljik Tramvay Seferlerini resmen başlatarak; Şanlıurfa’nın kalbinde, tarihi bölgenin tam merkezinde, en işlek caddeyi yeni bir kimlikle buluşturduklarını belirterek, “Bu adımla; hem tarihi dokuyu koruyor, hem de bölge esnafımız ve ziyaretçilerimiz için yeni bir cazibe alanı oluşturuyoruz. Bu proje, sadece bir ulaşım düzenlemesi değildir; Tarihiyle, esnafıyla, vatandaşımızla iç içe yaşayan bir şehir hayalinin somut bir adımıdır” dedi.

“ELEKTRİKLİ NOSTALJİK TRAMVAYLARIMIZ TAMAMEN ÜCRETSİZ”

Elektrikli ve klimalı nostaljik tramvayların, Şanlıurfa’ya yakışan bir zarafetle hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Gülpınar, “Ve en önemlisi: Tamamen ücretsiz olacak. Yani her vatandaşımız bu hizmetten hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek. Yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa’da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir” diye ifade etti.

“GELECEĞE MİRAS KALACAK BİR ŞEHİR DÜZENİ İNŞA EDİYORUZ”

Başkan Gülpınar, Divanyolu’nun, her taşında yüzlerce yıllık hikâye barındıran bir cadde olduğunu ifade ederek, Ancak zamanla araç trafiği, yayalarımızı geri plana itti; tarihi atmosferimiz zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı. İşte tam da bu nedenle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Divanyolu Yayalaştırma Projesiyle, geçmişin izlerini koruyarak, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

DİVANYOLU BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Bu kapsamda; Divanyolu’nun yıllar içinde yıpranan zeminini, tarihi dokusuna yakışır biçimde baştan sona yenileceğinin müjdesini veren Başkan Gülpınar, “Tahrip olmuş 11.240 metrekarelik sert zemin döşemesi, Sultanahmet Meydanı örnek alınarak tamburlu bazalt ve granit taşla yenilenecek. Deforme olmuş 45 adet elektrik direği, estetik görünüme sahip dekoratif aydınlatma direklerle değiştirilecek. Alandaki saksı, bank ve çöp kovası gibi kent mobilyaları yenilenecek, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla bölgeye daha estetik ve yaşanabilir bir görünüm kazandırılacaktır” dedi.

Başkan Gülpınar, “Bu proje, sadece bir fiziki dönüşüm değil; bir vizyonun, bir inancın ve bir estetik anlayışının göstergesidir” diyerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ve bugün hizmete aldığımız Nostaljik Tramvay, işte bu anlayışın bir sembolüdür. İstanbul’un İstiklal Caddesi’ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız, Divanyolu’na yeni bir canlılık kazandıracak. Bu adımı atarken esnafımızı, mahalle sakinlerimizi, bölge insanımızı dinledik.

Onların sesine kulak verdik, rızalarıyla ve dualarıyla bu yolda yürüdük. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda insan hep merkezdedir. Bizim hizmet felsefemiz sadece taş üstüne taş koymak değil; gönül üstüne gönül koymaktır.

Bugün itibarıyla, Haşimiye Meydanı ile Yusuf Paşa Camii arasındaki bu güzergâh, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Tramvaylarımız bu saatler arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Esnafımızın ticaretinin olumsuz etkilenmemesi için kontrollü araç giriş çıkış saatleri belirledik. Ayrıca, bölgede görev yapan esnaflarımız için 120 araç kapasiteli özel bir otopark oluşturduk. İnşallah yapacağımız kamulaştırmalarla otopark sorununu da çözeceğiz. Abonman sistemiyle bu otoparktan düzenli şekilde yararlanabilecekler.

Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, yayalaştırılan bölgede 6 adet shuttle aracı sürekli hizmet verecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlarımızın rahatça ulaşım sağlaması bizim için önceliktir. Projemizin bir diğer yönü de turizme kazandıracağı dinamiktir. Divanyolu ve Sarayönü Caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek. Bu projenin her aşamasında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, UKOME üyelerine, teknik ekiplere, esnafımıza ve halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyi bir fikirden gerçeğe dönüştüren herkes, bu şehrin hafızasında iz bırakmıştır. Şanlıurfa artık her sabah yeniden doğan, her hizmetle yeniden tazelenen bir şehir… Bugün bu şehir, kendi tarihine yakışan bir adım daha atıyor.”

“BİZ, ADETA BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE OTURUYORUZ”

Geç kalınmış bir projeden söz ettiklerini belirten Başkan Gülpınar, “Biz, adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi kimliğe, çok özel bir geçmişe sahibiz. 12 bin yıllık bir mirastan bahsediyoruz; bu, dünyada çok az şehre nasip olabilecek bir zenginlik. Dünyanın hangi büyük şehrine giderseniz gidin, benzer projelerin hayata geçirildiğini görürsünüz. Urfa da artık bu anlamda hak ettiği yere gelecek. Şehre karşı her geçen gün artan bir ilgi ve teveccüh var. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Urfa’nın tanınırlığının hızla arttığını net şekilde görüyoruz. Bu proje, hem Şanlıurfalılar hem de şehri ziyaret eden yerli-yabancı turistler için muazzam bir kazanım olacak” diye ifade etti.

VALİ YARDIMCISI HAN: NOSTALJİK TRAMVAY ŞANLIURFA’YA KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞER KATACAK

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han da, Şanlıurfa’nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, Nostaljik Tramvay’ın kente ayrı bir kültürel ve turistik değer katacağını ifade etti. Yayalaştırma projesinin ise esnafın işlerini daha bereketli hale getireceğini vurgulayan Han, bu projeyi hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN KUŞ’TAN GÜLPINAR’A TEŞEKKÜR: “ŞANLIURFA İÇİN ANLAMLI BİR PROJE”

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, Nostaljik Tramvay’ın tarihi dokuya uygun ve bu dokuya hizmet edecek anlamlı, güzel bir proje olduğunu belirtti. Projenin fikir sahiplerine şükranlarını sunan Kuş, bu projeye start verilmesini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Başkan Gülpınar ve beraberindeki heyet, projenin açılış kurdelesini kesti. Törenin devamında protokol üyeleri tramvaya binerek, Divanyolu güzergâhında kısa bir tur gerçekleştirdi. Ardından alanda incelemelerde bulunan Gülpınar ve beraberindekileri, proje hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Bu arada programa Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Aygül Kapıkayalı, Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Bakır Kama, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, Memur Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı. M.Şefik Bakay, meclis üyeleri ve muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.