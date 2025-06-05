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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi Şanlıurfa’da tarihi bir mekânda hissedildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı, kentin simge noktalarından biri olan Balıklıgöl Platosu’ndaki tarihi Hasan Paşa Camii’nin avlusunda gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı
Recep Demircan

Bayramlaşma töreni, şehrin idari, askeri ve siyasi protokolünü bir araya getirirken, vatandaşların da yoğun ilgisine sahne oldu. Programda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy tebrikleri kabul etti.

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Bayramlaşma etkinliğine kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, bayramın anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

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Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Hasan Paşa Camii avlusunda yapılan etkinlik, hem bayram sevincini paylaşmak hem de halkla iç içe olmak açısından anlamlı bir buluşma oldu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, bayramın barış, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi temennisinde bulundu.

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Etkinlik sonunda protokol üyeleri, Balıklıgöl çevresinde halkla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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