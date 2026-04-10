Şanlıurfa’da 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, "nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik" çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., Karaköprü ilçesinde yakalandı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

