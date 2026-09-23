Şanlıurfa’da 143 göçmene işlem yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada toplam 143 göçmen hakkında işlem yapıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır