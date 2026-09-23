Şanlıurfa’da 143 göçmene işlem yapıldı

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 143 düzensiz göçmene işlem yapıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada toplam 143 göçmen hakkında işlem yapıldı.
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