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Şanlıurfa’da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa’da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa
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