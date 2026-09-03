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Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Gemi su almaya başladığı çekilen görüntülerde, Pancar'ın en arkada koltuğunda oturduğu ve düşünceli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar, "Feribota binerken de haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var." dedi.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Gemi su almaya başladığı çekilen görüntülerde, Pancar'ın en arkada koltuğunda oturduğu ve düşünceli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay 1

KAYBOLAN YOLCULAR ARASINDA O DA VAR

KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar’ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü. Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay 2

"GELECEĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU, HER AN GELEBİLİRİM DEDİ"

Kocasının kendilerine sürpriz yapmak için çıktığı yolda batan gemide kaybolduğunu söyleyen Özlem Pancar, "Eşim iş aramak için 3 ay önce Kıbrıs'a gitmişti. Kendisi aşçı ve bizleri görmeye geliyordu. Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi. Kayınbabamı arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylemiş. Geleceğinden haberimiz yoktu, her an gelebilirim dedi. Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi. Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" dedi.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay 3

"BABAM YOLCULUK YAPACAĞINA DAİR BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Babasını gemiye binmeden önce arayan Sanem Pancar, babasının geleceğini söylemediğini belirterek "Babamla 30 Ağustos'ta görüştük, geleceğine ya da yolculuk yapacağına dair bir şey söylemedi. Şans eseri haberlerde gördük. Her yeri aradık ama babamı bulamadık. Gelecek güzel haberi bekliyoruz. Hatay'da görüşüp, ailecek vakit geçirmeyi planlıyorduk. Sürpriz yapmak istemişti ama nasip olmadı. İyi haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay 4

"TEK İSTEĞİMİZ AĞABEYİMİN SAĞ SALİM GERİ GELMESİ"

Ağabeyinin sağ salim geri gelmesini dileyen Oktay Pancar, "Batan gemide ağabeyim de vardı. Tek isteğimiz ağabeyimin sağ salim geri gelmesi. Devletimize güveniyoruz. İnşallah güzel haberini bize verirler" şeklinde konuştu.

Batan gemide kayboldu, son görüntüleri ortaya çıktı! Kahreden detay 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mersin gemi kazası kktc
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