Şanlıurfa’da alkol, silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adrese yönelik kaçak alkol, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Cansu Akalp

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adrese yönelik kaçak alkol, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 şişe bandrolsüz alkol, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet şarjör, 32 adet fişek, 1 gram kubar esrar ele geçirildi.

