Şanlıurfa’da alkol, silah ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak alkol, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adrese yönelik kaçak alkol, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 şişe bandrolsüz alkol, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet şarjör, 32 adet fişek, 1 gram kubar esrar ele geçirildi.