Şanlıurfa’da anız yangınlarına ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa genelinde artış gösteren anız yangınlarına ilişkin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde anız yakarak geniş bir alanın zarar görmesine ve çevredeki konutların tehlike altına girmesine neden oldukları öne sürülen 9 şüpheli, cumhuriyet savcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Meydankapı Mahallesi’nde ise anız yangınına müdahale eden jandarma ekiplerine mukavemet gösterdikleri ve görevi yaptırmamaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi’nde de anız yaktığı belirlenen 1 şüpheli, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturduğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, anız yangınlarının genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü değerlendirilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır