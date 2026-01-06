HABER

Şanlıurfa’da asansör faciası: Boşluğa düşen servis şoförü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4’üncü katında asansöre binmek isteyen servis şoförü boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, oturduğu 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katında asansöre binmek isteyen Osman Kaya (52), boşluğa düşerek zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan Kaya’yı fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa
