Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Çetin K.’nin kullandığı 10 ANJ 242 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tanker sürücüsü Çetin K. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı 1

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel tehlikelere karşı ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı 2

Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı 3

Şanlıurfa’da asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı 4

Kaynak: İHA

