Şanlıurfa’da çocuk ve gençlik buluşmasına yoğun ilgi: 100 bin kişi katıldı

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa, iki gün süren "Çocuk ve Gençlik Buluşması"na ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca yaklaşık 100 bin kişi alanda yer aldı.

Şanlıurfa’da Haliliye ilçesindeki Kasaptaşı Parkı’nda gerçekleşen buluşmada, çocuklar ve gençler için bilim, teknoloji, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren birçok etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, yapay zeka, robotik kodlama, bilim stantları, okçuluk, ip çekme, siber güvenlik farkındalık alanı, robot gösterileri, akıllı köpek gösterileri, konserler ve geleneksel çocuk oyun alanlarıyla dolu dolu iki gün geçirdi.

Gençler en çok yapay zeka, robotik kodlama ve bilimle ilgili stantlara ilgi gösterirken, aileleriyle alana gelen çocuklar ise konser, robot gösterisi, palyaçolar, ok atma, yüz boyama ve oyun alanlarına yoğunlaştı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayacak içerikler dikkat çekti. Şanlıurfa’da ilk kez yoğun katılımla düzenlenen organizasyon, hem katılımcılardan hem de ailelerden tam not aldı.

Şanlıurfa’dan birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verildiğini anlatan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ’’50 bin metrekarelik alanda şu an iğne atsanız yere düşmüyor. Çeşitli oyun etkinlikleri, spor aktiviteleri, gösterirler sahnede yine çok farklı eğlence ve gösteriler devam etti. Bilgilendirme atölyeleri ile burada bütün ilin 7’den 77’ye ağırladığımız çocuklar, gençler ve aileleri güzel vakit geçirdi. Şanlıurfa’dan birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı veriyoruz. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin öncülüğünde yürüttüğü bu güzel süreci birlik beraberlik mesajıyla bütün Türkiye’ye Şanlıurfa’dan en güzel şekilde yansıtmak için bu tabloyu oluşturduk. Şanlıurfa en genç şehir, 21 yaş ortalamasıyla gençliğin, çocukların en çok olduğu şehirdir. Bu etkinlik aynı zamanda onları geleceğe hazırlama, sosyal ortamlarda paylaşma duygusunu zenginleştirme ve birlik bütünlük adına çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Burada çok yoğunluk var. Birebir ölçememekle birlikte 80 ila 100 bin arasında bir katılım olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Burası zaten bir gençlik şehri, çok sürpriz programlarla gençlerimize, çocuklarımıza uzanmaya, onları en güzel ortamlarda buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

