Şanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı

Olay, Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Öğretmen olan Ömer B. iddiaya göre, aracını park ettiği sırada yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı. Şahıs, öğretmenden para istedi. Öğretmen olan Ömer B. de para vermek istemeyince şahıs elindeki jilet ile Ömer B.’yi kolundan yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, öğretmen de kendi aracıyla hastaneye gitti. Kolunda derin yara oluşan Ömer B. şahsın yakalanması için durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Emniyet ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalıma başlatıldı.

Kaynak: İHA