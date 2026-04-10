Şanlıurfa’da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, "Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik" çalışmalar kapsamında, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O., Karaköprü ilçesinde yakalandı. Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

