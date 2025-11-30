HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı

Şanlıurfa’da bin 357 personelin katılımıyla düzenlenen kapsamlı huzur uygulamasında 16 binin üzerinde kişi kontrol edilirken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı

Şanlıurfa’da emniyet ve jandarma birimleri, kent genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya bin 357 personel katıldı. Dün akşam yapılan denetimlerde 16 bin 404 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 5 bin 147 araç kontrol edilirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı 1

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı 2

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı 3

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı 4

Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çankırı'da pancar yüklü tır devrildi: Sürücü ağır yaralandıÇankırı'da pancar yüklü tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı
Zonguldak'ta evin çatısına otomobil düştü: Araçtakiler kazadan yara almadan kurtulduZonguldak'ta evin çatısına otomobil düştü: Araçtakiler kazadan yara almadan kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.