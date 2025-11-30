Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 74 gözaltı

Şanlıurfa’da emniyet ve jandarma birimleri, kent genelinde kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya bin 357 personel katıldı. Dün akşam yapılan denetimlerde 16 bin 404 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 5 bin 147 araç kontrol edilirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır