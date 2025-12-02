Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Suruç ilçesinde düzenledikleri operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalarda, 2 tablet bilgisayar, 6 cep telefonu, 6 elektronik cihaz ve aparatı, 32 şişe alkollü içki, 16 elektronik sigara, 180 paket sigara, 4 paket çay, 3 termos, 5 anahtar takımı ile çok sayıda kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA