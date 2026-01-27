Şanlıurfa’da öğrenciler tarihle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerindeki kurslara katılan öğrenciler için organize edilen gezi kapsamında, öğrenciler merkezlerden otobüslerle alınarak Şanlıurfa Müzesine götürüldü. Türkiye’de en fazla eserin sergilendiği müzelerden biri olan Şanlıurfa Müzesini gezen öğrenciler, eğitmenler eşliğinde tarihi ve kültürel miras hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, gezi boyunca müzede sergilenen eserler önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Karne hediyesi olarak düzenlenen müze gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Kaynak: İHA