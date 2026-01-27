HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da öğrenciler tarihle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik karne hediyesi olarak müze gezisi düzenledi.

Şanlıurfa’da öğrenciler tarihle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerindeki kurslara katılan öğrenciler için organize edilen gezi kapsamında, öğrenciler merkezlerden otobüslerle alınarak Şanlıurfa Müzesine götürüldü. Türkiye’de en fazla eserin sergilendiği müzelerden biri olan Şanlıurfa Müzesini gezen öğrenciler, eğitmenler eşliğinde tarihi ve kültürel miras hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, gezi boyunca müzede sergilenen eserler önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Şanlıurfa’da öğrenciler tarihle buluştu 1

Karne hediyesi olarak düzenlenen müze gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa’da öğrenciler tarihle buluştu 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil, kaza yapan araca çarptı; 5 yaralıOtomobil, kaza yapan araca çarptı; 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta iş kazası: 1 yaralıKahramanmaraş’ta iş kazası: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.