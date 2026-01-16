HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu

Şanlıurfa’da otomobiliyle su tahliye kanalına düşen ve 18 gün sonra cesedi Suriye’de bulunan sürücü Halil Gündüz’ün cenazesi bugün toprağa verildi.

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu

Olay, 29 Aralık 2025’te Şanlıurfa’nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Sürücü Halil Gündüz’ün cansız bedeni ise 18 günlük arama kurtarma çalışmaları sonucunda Suriye’de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde bulundu. Akşam saatlerinde cenazesi Şanlıurfa’ya getirilen Halil Gündüz, bugün Şeyh Hayati Harrani camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Şeyh Hayati Harrani aile Mezarlığına defnedildi.

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 1

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 2

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 3

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 4

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 5

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 6

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 7

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 8

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 9

Şanlıurfa’da su kanalına düştü cesedi Suriye’de bulundu 10Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’daki grup yolunda çalışmalar devam ediyorŞanlıurfa’daki grup yolunda çalışmalar devam ediyor
Uşak’ta buzlanma ve dona karşı uyarıUşak’ta buzlanma ve dona karşı uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.