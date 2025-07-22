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Şanlıurfa’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa’da bir apartmanın 11’inci katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 3 kişi dumandan etkilendi, dairede de maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 11’inci katında çıktı. Yangının fark edilmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası dairede hasar oluştu.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında üst katlardaki dairelerde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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