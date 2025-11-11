Şanlıurfa’nın en iyi şefi aranıyor

Haliliye Belediyesi, yöresel tatların yaşatılması ve gastronomi turizmine katkı sunulması amacıyla "Urfa Şefini Arıyor" adlı yemek yarışmasını düzenliyor. Başvurular, 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Şanlıurfa mutfağının zengin lezzetlerini tanıtmak, geleneksel yemek kültürünü korumak ve gastronomi turizmine değer katmak amacıyla hayata geçirilen "Urfa Şefini Arıyor" yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Lezzet tutkunlarının bir araya geleceği yarışma, Urfa mutfağının özgün tatlarını yeniden hatırlatmayı hedefliyor. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi Valilik yanı Haliliye Belediyesi TOKİ Ek Hizmet Binası ve Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi üzerinden başvurularını yapabilecek. Ayrıca başvurular, belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla da yapılabileceği bildirildi.

Ödüller belirlendi

Yarışmacılar, jüri önünde hazırlayacakları geleneksel Urfa yemekleriyle hünerlerini sergileyecek. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödül olarak; birincilik ödülü tam altın, ikincilik ödülü yarım altın, üçüncülük ödülü ise çeyrek altın olarak belirlendi.

Etkinlikte, Şanlıurfa mutfağının eşsiz tarifleri yaşatılırken, yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır