Şans topu heyecanı sona erdi: Şans topu 17 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi'nin sevilen şans oyunlarından Şans Topu'nun 17 Ağustos 2025 tarihli çekilişi bu akşam yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, şans oyunu severler tarafından merakla takip edildi. Uzun süredir hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, çekilişin ardından biletlerini kontrol etmeye başladı. Ancak bu haftaki çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekiliş, vatandaşların güvenini kazanmaya devam ediyor. Şans Topu, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez çekiliyor. Oyuncular, bir kolonda 1 ile 34 (dahil) arasındaki sayılardan 5 tanesini ve ikinci kolonda 1 ile 14 (dahil) arasındaki sayılardan 1 tanesini seçerek şanslarını deniyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak oldukça basit. Bir kupon üzerinde iki bölüm bulunur. İlk bölümde 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 tanesi işaretlenir. İkinci bölümde ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 tanesi işaretlenir. Kuponlar, Milli Piyango bayilerinden veya online platformlar üzerinden doldurulabilir. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra, kupon üzerindeki sayılarla çekilişte çıkan sayılar karşılaştırılır. En az 3+1 bilmek yeterlidir.

İKRAMİYE DAĞILIMI

Şans Topu'nda ikramiye dağılımı şu şekildedir:

5+1 bilen: İkramiyenin tamamı

5 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

4+1 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

4 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

3+1 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

3 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

2+1 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

1+1 bilen: İkramiyenin belirli bir oranı

ŞANS TOPU SONUÇ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini veya yetkili bayileri ziyaret edebilirsiniz.

17 Ağustos 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları: 5 - 12 - 24 - 32 - 34 - 1

Ayrıca, çeşitli haber siteleri ve şans oyunu platformları da çekiliş sonuçlarını yayınlamaktadır. Biletinizi dikkatlice kontrol ederek, ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

DEVREDEN BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

17 Ağustos 2025 çekilişinde 5+1 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Devreden ikramiye miktarı [İkramiye Miktarı] TL olarak açıklandı. Bu miktar, önümüzdeki çekilişte şansını deneyecek olanlar için büyük bir motivasyon kaynağı olacak gibi görünüyor. Bir sonraki çekilişin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Şansınızı denemek için kuponunuzu doldurmayı unutmayın!

17 Ağustos 2025 Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye devretti. Bir sonraki çekilişte daha da artacak olan ikramiye için şimdiden hazırlıklar başladı. Şansınızı denemek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için bir sonraki çekilişi kaçırmayın. Unutmayın, şans sizinle olabilir!