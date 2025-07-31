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Şans topu sonuçları açıklandı! Şans topu 30 Temmuz çekiliş numaraları belli oldu mu? 30 Temmuz 2025 çekilişinde kazanan numaralar

30 Temmuz 2025 Şans Topu çekilişi sonuçları Milli Piyango Online platformu üzerinden açıklandı. İşte kazandıran numaralar ve biletinizi sorgulama yöntemleri...

Şans topu sonuçları açıklandı! Şans topu 30 Temmuz çekiliş numaraları belli oldu mu? 30 Temmuz 2025 çekilişinde kazanan numaralar
Sedef Karatay

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi, bu akşam saat 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü çekilen Şans Topu'nda heyecan doruktaydı. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamaları üzerinden erişime açıldı. Şans oyunu severler, biletlerini kolayca sorgulayarak büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını kontrol edebiliyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ NUMARALARI

30 Temmuz 2025 tarihli Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi: 2, 3, 10, 16, 23, 14

Büyük ikramiyenin hangi illere ve kaç kişiye çıktığı henüz açıklanmadı. Milli Piyango yetkilileri, sonuçların detaylı analizinin ardından resmi açıklamayı yapacaklar. Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bilet numaralarını girerek sorgulama yapabilirler. Ayrıca, çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun YouTube kanalından da tekrar izlenebilir.

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu, 1 ile 34 (dahil) arasındaki sayılardan 5 tanesi ve 1 ile 14 (dahil) arasındaki sayılardan 1 tanesi seçilerek oynanan bir şans oyunudur. Oyuncular, kolonlarını kendileri doldurabileceği gibi, terminalden rastgele sayılar da seçtirebilirler. ,

Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilir ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır. Şans Topu oynamak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Unutmayın, şans oyunları eğlence amaçlıdır ve sorumlu bir şekilde oynanmalıdır. Aşırıya kaçmak, maddi ve manevi sorunlara yol açabilir.

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