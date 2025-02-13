Santorini'deki depremler yüzünden ada 6 santim hareket etti! Volkanın uyanma riski var...

Santorini'de meydana gelen deprem fırtınası hem Yunanistan'ı hem de Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarını etkiliyor. Olası bir volkan patlaması ve durumuna göre alınan tedbirler Yunan hükümeti tarafından en üst düzeye çıkartıldı.

YER ŞEKLİ KAYMAYA BAŞLADI

NTV'nin haberine göre, Santorini'de ve çevresinde denizaltında gaz çıkışı süren volkanların varlığı biliniyor. Deprem fırtınası sırasında yapılan ölçümler, "kaldera" adı verilen, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şeklinin kaymaya başladığını gösteriyor.

4 SANTİMETRE YÜKSELDİ, 6 SANTİMETRE YÜRÜDÜ

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas , 2024 yılı ağustos ayınan bu yana, bu tabanın 4 santimetreye kadar yükseldiğini kaydetti. Ayrıca uzmanlar, Kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre yatay hareket ettiğini gözlemlediler. Ganas, "Bu bir teşvikin sonucudur. Şimdilik endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü 2011-2012'de de aynı şeyi gördük ve ardından herhangi bir patlama yaşanmadı. Ama bu önemli bir değişim ve bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Bu değişimlerin magmanın mantodan kabuğa, oradan da Nea Kameni'nin altında ve Nea Kameni ile Oia arasında 3 km derinlikte bulunan magma odasına yükselmesinin bir sonucu olduğuna yönelik tahminler var.