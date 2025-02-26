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Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı belirtileri nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 20:23
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Çeşitli yollardan canlılara bulaşan bazı hastalıklar sadece insanlara bulaşabilirken bazı hastalıklar yalnızca hayvanların belli türlerini etkileyebilir. Bu hastalıklar da türlerine göre bazen hayvanlar arasında bazen ise insanlardan hayvanlara geçmek sureti ile yayılabilir.

Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı belirtileri nelerdir?

Bazı hastalıklar sadece hayvanları etkilerken bazı hastalıklar sadece insanları etkileyebilir. Hastalığın türüne göre insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara bulaşabilme durumu olduğu gibi sadece hayvanlar arasında ya da sadece insanlar arasında bulaşabilen hastalıklar da bulunur. Özellikle hayvanlarda meydana gelen virüs kaynaklı birçok hastalık vardır.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı, özellikle inek, koyun, sığır, keçi gibi büyükbaş hayvanlarda görülen, virüs kaynaklı bir hastalıktır. İnsanlarda nadiren görülen şap hastalığı etkeni ise şap adı verilen bir virüstür. Hayvanlar arasında çok hızlı bir şekilde bulaşıp ciddi kayıplara neden olan bu hastalık dünya genelinde en çok tarım sektörünü etkiler.

Picornaviridae familyasından olan aphthovirüs türü tarafından ortaya çıkan şap hastalığı büyükbaşlarla birlikte bazı vahşi hayvanları da etkileyebilir. Bulaşıcı bir hastalıktır ve genel olarak ağız içinde yaralarla, belli bölgelerde şişliklerle görülür.

Şap hastalığı nasıl bulaşır?

Çok bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığı genel olarak şu yollar üzerinden hayvanlara bulaşır:

  • Hava yolu ile
  • Direkt temas ederek
  • Kontamine olmuş yüzeyler ve ekipmanlarla
  • Hayvanlar arasında hareket ile
  • Vektörlerle bulaşma

Şap hastalığı belirtileri nelerdir?

Şap hastalığı belirtileri çok hızlı gelişir ve çok belirgin olarak yaşanır. Belirtiler hayvanlarda genelde kendini şu şekillerde gösterir:

  • Ağızda yaralar
  • Diş etlerinde yaralar
  • İştahsızlık
  • Yüksek ateş
  • Tükürük akıntısı
  • Halsizlik
  • Aşırı zayıflama
  • Ayaklarda şişlikler ve yaralar
  • Memelerde hasar

İnsanlarda şap hastalığı hayvanlara oranla çok nadir görülür çünkü bu hastalık daha çok hayvanlara özgüdür. Bu hastalık insanlarda çok düşük bir riskte ilerleme gösterir. Şap hastalığı insanda belirtileri şu şekildedir:

  • Baş ağrısı
  • Genel halsizlik durumu
  • Vücutta döküntüler oluşması
  • Ağızda küçük yaralar ya da kabarcıklar görülmesi
  • Hafif ateş
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Şap hastalığı
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