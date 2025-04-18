Sapanca'da bungalovda gizli kamera skandalı! Yeni uygulama devreye kondu: "Yurt dışından getirdik"

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı. M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.

"BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ"

Bungalov işletmecileri, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Meydan parkta, olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, ilçede bir bungalov konaklama tesisinde "kamerayla izleme" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alaçam, ilçede yaptığı basın açıklamasında, Sapanca'nın isminin bu konuda anılması ve mağduriyet yaşayan aile adına üzgün olduklarını söyledi.

Adli sürecin devam ettiğini, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirten Alaçam, "Bizler Sapanca'da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü." dedi.

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Alaçam, konunun ardından hızlı şekilde aldıkları tedbirler olduğunu dile getirerek, "Bir daha kesinlikle bu tarz şeylerin yaşanmasını istemiyoruz. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından dedektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız." ifadelerini kullandı.

Bütün işletmeleri siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettirdiklerini aktaran Alaçam, "Bunun haricinde işletmede bulunan bu dedektörlerle isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler. Tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"UZAKTAN İKİNCİ BİR KİŞİ BUNA BAĞLANAMAYACAK"

Yaşanan olayın ardından aldıkları tedbirleri aktaran Alaçam, "Bu üzücü konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; malum ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız. Ayrıca bütün işletmelerimizi siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettiriyoruz. Bunun haricinde işletmede bulunan bu detektörler ile isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler. Bu kamera cihazları Wi-Fi üzerinden kontrol ediliyor hotspot dediğimiz bir sistem var bunları işletmelerimize kurarak, misafirlerimizin konakladığı süre boyunca sadece onların kullanabileceği Wi-Fi şifreleri oluşturacağız. Ve dolayısı ile uzaktan ikinci bir kişi buna bağlanamayacak. Bu şekilde tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Alaçam, bölgede bazı yapıların kaçak olduğu iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu olayı bir kişinin yapmış olmasını, bütün sektöre mal edilemeyeceğini düşünüyoruz. Konu kamerayla başladı ama sonrasında farklı yerlere çekilmeye başlanıldı. Birçok işletmenin kaçak olduğu, elektrik ve su aboneliklerinin olmadığı gibi konular gündeme geldi. Bu işletmelerimiz yaklaşık 6 senedir var. Bunlar önceki dönemde belediye ruhsatlarıyla sorunsuz işletiliyordu. Sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde yeni çıkan yasalarla sadece yüzde 20'lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı.

Bölgedeki işletmelerimizin her biri tapulu yerlerinde bu işleri yapmaktadırlar. Vergi kayıtları, ticaret ve esnaf odası kayıtları bulunmaktadır. Herhangi bir evrak eksiği bu yönden yoktur. Dolayısıyla bu yerleri kaçak olarak addetmeyi yanlış buluyoruz. Sadece bazı belge sorunları vardır. Yakın zamanda onların da çözüme kavuşup sorunsuz şekilde işletme faaliyetlerine devam etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA-İHA



Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır