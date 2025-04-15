HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sapanca’daki bungalov'da gizli kamera ortaya çıkmış, bir aile hayatının şokunu yaşamıştı! Skandal olayda yeni gelişme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında yeni gelişmeler yaşandı. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri, işletme sahibi ve çalışanı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletme sahibinin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz mühürlendi.

Sapanca’daki bungalov'da gizli kamera ortaya çıkmış, bir aile hayatının şokunu yaşamıştı! Skandal olayda yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

AW433541_01

İŞLETME ERTESİ GÜN 'YERİMİZ MÜSAİTTİR MİSAFİRLERİMİZİ BEKLERİZ' YAYINLARINDA BULUNMUŞ!

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.

AW433541_02

SKANDAL OLAYDA YENİ GELİŞME

Öte yandan, yaşanan skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi H.K. (31) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bungalovda çalışan bir kişinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ilçe belediyesi tarafından işletmenin süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı! Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'dan Cezayir'e büyükelçi misillemesi!Fransa'dan Cezayir'e büyükelçi misillemesi!
Emniyetten ORKİNOS-BULUT operasyonuna ilişkin açıklamaEmniyetten ORKİNOS-BULUT operasyonuna ilişkin açıklama

Anahtar Kelimeler:
Sapanca aile bungalov gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Yasak aşk skandalında yeni gelişme! Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alındı

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e Fenerbahçe'den sürpriz teklif! Osimhen'in verdiği cevap transferi anında bitirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '25 bin öğretmen ataması sürecini başlattık'

6 kız öğrenciyi istismar etmişti! Savunması 'pes' dedirtti

6 kız öğrenciyi istismar etmişti! Savunması 'pes' dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.