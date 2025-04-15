Sapanca'daki bungalov skandalına Valilikten açıklama geldi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içerisinde bulunan gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

VALİLİK: HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Son zamanlarda popüler tatil yerlerinden biri olan Sapanca'da gizli kamera rezaleti yaşanmıştı. Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etti.