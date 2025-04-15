HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sapanca'daki bungalov skandalına Valilikten açıklama geldi

Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği, olaya ilişkin hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Sapanca'daki bungalov skandalına Valilikten açıklama geldi
Mustafa Fidan

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içerisinde bulunan gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

VALİLİK: HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Son zamanlarda popüler tatil yerlerinden biri olan Sapanca'da gizli kamera rezaleti yaşanmıştı. Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı! Sapanca'da bungalovda skandal: Ampulden gizli kamera çıktı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 ton kaçak alkol ele geçirildi12 ton kaçak alkol ele geçirildi
Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!Özgür Özel, Financial Times'a konuştu!

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca bungalov gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Sandıklar kapanmadan seçim sonucunu bilmişti! 'İlk kez açıklıyorum' diyerek elindeki son rakamları duyurdu... İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranları

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

Emekli dönüyor, çalışan gidiyor! Rakam kafa kafaya geldi

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

'Hayatınızdan çıkarın' Ciddi risk taşıyor! Tam bir mikrop yuvasıymış

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

Uluslararası suç örgütlerine dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.