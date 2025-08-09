Sapanca Gölü’nde ölen dalgıç toprağa verildi; 21 gün önce evlenmiş

Sapanca Gölü'nde yaklaşık 1 ay önce özel bir firma ile göldeki toplam 2 bin 500 metrelik hattın temizlenmesi için anlaşma yapıldı. 15 kişilik dalgıç ekibi, belirli aralıklarla göldeki temizlik işini yapmaya başladı. 3 kişilik dalgıç ekibi, dün öğle saatlerinde gölde çalışma yaptı. Bu sırada SASKİ'de görevli dalgıçlardan Melikcan Yenişen, 25 metre derinliğinden su yüzeyine çıkmadı. Diğer dalgıçlar, göle dalış yapıp, Yenişen'i hareketsiz halde buldu. Gölden çıkartılan Yenişen, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yenişen, yaşamını yitirdi. 21 gün önce evlendiği öğrenilen Melikcan Yenişen'in, 25 metrelik derinlikte vurgun yedikten sonra boğulduğu düşünülüyor.

YAKINLARI TESLİM ALDI

Otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Yenişen'in cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi'ndeki evine getirildi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Yenişen'in yakınları, aileye taziyede bulundu. Uzuntarla Merkez Mezarlığı'na götürülen Yenişen'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından toprağa verildi.