Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükselerek 29,43 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü için 5 ayın ardından gelişme yaşandığını bildirdi.

Tarihindeki en kritik günleri yaşayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan sağanağın ardından 4 santimetre yükselerek 29,43 metre oldu.

Altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz şekilde iletebilmesi için gece boyunca teyakkuzda olan ekipler, sabahın ilk saatlerinde şehrin muhtelif noktalarında müdahalelerini gerçekleştirdi.

Kısa sürede etkili olan sağanakta Erenler'de metrekareye 50 kilogram, Adapazarı'nda 40, Sapanca'da 38 kilogram yağış düştü.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate alarak tüm ekiplerimizle sahada yer aldık. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme ise kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları ise yeniden Sapanca Gölü'ne su ulaştırmaya başladı. Gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Sakarya
