Sapık baba, banyodaki kameraya yakalandı! Engelli kızına yıllarca istismarda bulunmuş

Ankara'daki sapık babanın yaptıkları mide bulandırdı. İğrenç olay genç kızın yaşananları annesine anlatmasıyla ortaya çıkarken, evin banyosundaki gizli kamera korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

4 YIL BOYUNCA FİZİKSEL ENGELLİ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen G.B., 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu 2022 yılında annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BANYOYA YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YAKALANDI

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kamera görüntüsü de delil olarak yer aldı.

DUŞAKABİNİ VE KLOZETİ GÖRECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRMİŞ

Mahkemede görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Satılmış B., mağdur G.B., annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Satılmış B.'nin incelenen hard disklerinde bir video kaydı bulunduğunu, gizli kamera olarak banyoya yerleştirilen ses ve görüntü alma cihazının temizlik malzemesi olarak kullanılan alete monte edildiğinin belirtildiğine dikkat çekti. Mahkeme, videoya ilişkin bilirkişi raporunda ise erkek şahsın gizli kamerayı duşakabini ve klozeti görecek şekilde yerleştirdiği, kamera açısını yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, kaydın sonunda ise sanığın kamerayı monte ettiği yerden aldığının belirtildiğine dikkat çekti.

SAPIK BABA TUTUKLANDI

Mahkeme, olayın örgüsü, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme tutanağı dosya kapsamındaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanığın mağdur G.B.'ye yönelik eylemlerinin nitelik itibarıyla sarkıntılık sınırlarını aştığını hükmetti. Sanığa, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verilerek, tutuklanmasına hükmedildi. Sanık, karar ile birlikte duruşma salonunda tutuklandı.

'HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM'

DHA'ya konuşan G.B., adalet yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "4'üncü celsede karar verildi. Layığını buldu, mutluyum. Ben de o makamdaki yüce hukukçular gibi hukukçu olmak istiyorum" dedi. G.B., kararın açıklanması ardından duruşma çıkışında sanığın kardeşinin kendisine saldırdığını söyleyerek, "Arkamızdan geldiler, amcam enişteme omuz attı ve küfür etti. Ben kavga olmasın diye araya girecektim, beni boğazladı. Sol taraftaki köprücük kemiğimi yırttı. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım" dedi.

"KARARA ÇOK SEVİNDİK"

G.B.'nin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın nitelikli halden cezaya çarptırıldığını söyleyerek, "Aynı zamanda hükmen tutukluluk kararı verildi ve şu an ait olduğu yerde cezaevinde. Baba kızının tuvaletine kamera yerleştiriyor. Olay böyle başlıyor. Kızının tuvalette kamera görüntülerini izliyor. Sürekli bunu yapıyor. Adalet gereken kararı verdi. Çok mutluyuz. Babası cezaevinde artık. Ve artık o daha özgür, daha güçlü bir genç kız olarak yaşadıklarından ders çıkararak yoluna bakacak. Tabii biz karara çok sevindik. Fakat duruşma çıkışı baba tutuklandıktan sonra polis onu götürdükten sonra amca kızımıza inanılmaz şekilde adliyenin girişinde bir şiddet uyguladı. Darp raporu aldık, onunla ilgili de şikayetimiz devam edecek" diye konuştu.

Avukat Özge İrem Aksu

Kaynak:DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır