Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

İstanbul’da okul müdürü olarak görev yapan öğretmenin, öğrencilerine yönelik 2016 yılında başlayan cinsel istismarı yıllarca sürdü. 15 mağdur öğrencinin uğradığı cinsel istismarın boyutu tüyler ürpertti. Okul müdürü, psikolojik baskı altına aldığı mağdurları yıllarca istismar etti. Korkunç olay müdürün tutuklanmasıyla sona erdi.

15 ÖĞRENCİYE YILLAR SÜREN İSTİSMAR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; tüyler ürperten olay, İstanbul’da yaşandı. Yektacan Ç., 2016 yılında Türkçe öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak bir okulda görev yapıyordu. Aynı zamanda özel bir kursta eğitim veriyordu. İddiaya göre öğretmenlik yaptığı 2016 yılından 2024 yılına kadar, 15 öğrencisini istismar etti. Öğretmen, öğrenciler mezun olduğunda da peşlerini bırakmadı ve istismarını yıllarca sürdürdü.

OKUL MÜDÜRÜNÜN İĞRENÇ MESAJLARI ÇIKTI

Ç.U isimli çocuk, öğrenim gördüğü okulda müdür olarak görev yapan Yektacan’la iletişim kurmaya başladı. Ç.U. öğrenim gördüğü sıralarda müdürle ilişkisi tüm öğretmenlerin dikkatini çekmişti. Çocuk, mezun olduktan sonra da okulla ve müdürüyle olan bağını kopartmadı ve sürekli okula gidip gelmeye devam etti. Mağdur çocuğun ailesi durumdan şüphelendi. Çocuklarının telefonunu inceledi. Okul müdürüyle Ç.U.’nun öğrenci öğretmen ilişkisine yakışmayacak içerikli mesajlar gördü. Durumu okuldaki öğretmenlerle paylaştı.

İFADELERDE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Öğretmenler durumu Milli Eğitim Bakanlığına ihbar etti. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Okul müdürünün telefonu incelendiğinde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Yektacan Ç.’nin okulda öğrenim gören veya mezun olan onlarca öğrencisiyle müstehcen yazışmaları tespit edildi. Okul müdürünün öğretmenlik yaptığı dönemdeki öğrenciler de dahil olmak üzere 15 öğrencisiyle mesai saatleri dışında da arayarak, mesaj atarak bir araya gelerek istismarını sürdürdüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcılık, Yektacan’ın mağdur ettiği ileri sürülen 15 çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların ifadelerinde ise yaşanan iğrençliğin boyutu tüyler ürpertti.

İSTİSMARI OKUL MÜDÜRÜNÜN EŞİ DE GÖRMÜŞ

15 yaşında olduğu dönemde kurs aldığı sırada tanıştığı Yektacan’ın müdür yardımcılığı yaptığı okula giden çocuk ifadesinde istismarı anlattı. Müdür yardımcısını okula ziyaret için gittiği 2019 yılında, okulun bodrum katına indirip cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bir başka öğrenci hem okulda hem de müdür yardımcısının evine gittiği ve o sırada cinsel birliktelik yaşarken Yektacan’ın eşine yakalandıklarını ifade etti. 13 yaşındaki bir başka öğrencisini ise kendisiyle ilişkiye girmeye zorladığı yine ikna etmeye çalıştığına dair mesajlar attığı tespit edildi. Yektacan Ç.’nin bir öğrencisinin arkadaşı ve kardeşine de benzer istismarda bulunduğu ve Özel bir kursta eğitim verdiği sırada ise çocuklara cinsel içerikli videolar izlettiği iddia edildi.

İSTİSMARCI MÜDÜR TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Yektacan Ç. 14 Mart 2024 günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yektacan Ç. hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, okul müdürü ve yardımcılığı yaptığı görevi sırasında yaşı 18’den küçük 15 öğrencisini ve yakınına karşı, çocukların değişim ve gelişim dönemi olan ergenlik çağlarında kolay yönlendirilebilir olmasını manipüle ederek cinsiyet karmaşası yaşamalarına sebebiyet verdiği, öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği kullanarak öğrencilerine hediyeler aldığı, kültür sanat faaliyetleri sırasında kendilerini özel hissettirdiği, mağdur çocukların zihin dünyasını karmaşaya itecek cinsel sohbetler yaptığı anlatıldı.

300 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yine iddianamede, çocuklara ‘itaat sözü vererek’ cinsel anlamda istediklerini yaptırmak için psikolojik etki alanına aldığı, mesleği gereği çocukların pedagojik formasyonunu kullanarak, eşcinsellik hissisini yaratmak için seçilmiş film ve diziler izlettiği, tutuklandıktan sonra ise eşinin ve avukatlarının mağdurlara baskı kurmak için ifadelerini değiştirmeleri için yönlendirdiği anlatıldı. Yektacan Ç.’nin 15 çocuğa karşı, ‘Zincirleme şekilde çocuğun eğitici v e öğretici kişi tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçunu işlediği ifade edildi. Yaklaşık 300 yıla kadar hapsi istenen okul müdürü Yektacan Ç., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.