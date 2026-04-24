Şara'nın konser görüntüleri viral olmuştu! Açıklama geldi: "Talimat verdik..."

Doğukan Akbayır

Suriye'nin Şam kentinde açılan basketbol salonuna giden Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın, gösterideki hali dünyanın gündemine oturmuştu. Çalınan şarkı ve dans figürleriyle Şara'nın orada bulunması, başta Suriye olmak üzere tüm dünyada konuşulmuştu. Şara konuyla ilgili ilk kez konuştu ve "Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım." dedi.

Şara'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı Şam'daki bir açılış töreni sosyal medyada viral olmuştu. Dans figürleri ve müstehcen sözlerin geçtiği rap şarkılarıyla icra edilen açılış töreninde Şara'nın verdiği fotoğraflar sonrası Şara'dan ilk açıklama geldi.

"GÖSTERİYE BEN DE ŞAŞIRDIM"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’daki Al-Fayhaa Hall açılışında sahnelenen dans gösterisi ve şarkılar nedeniyle oluşan tartışmalara açıklık getirdi:

“Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk. Program yoğundu ve iyi hazırlık gerektiriyordu.

Davet bize etkinlik başlamadan yaklaşık yarım saat önce ulaştı. Bu yüzden geç geldik. Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım.

"GELENEKLERLE BAĞLANTILI OLMALI"

Böyle günlerde yapılan kutlamalar anlam taşımalı ve bölgenin gelenekleriyle bağlantılı olmalı. Bu tür faaliyetler bir kültürü yansıtmalı ve bir mesaj vermeli. Ben orada belirli bir mesaj görmedim.

Halkın gözlemlerine ve eleştirilerine büyük saygı duyuyorum. Ulusal etkinliklerin amaç taşıyan, Suriye’nin örf, adet ve kültürüne bağlı organizasyonlar olması yönünde talimat verdik.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fotoğraf başka, kendi başka söylüyorFotoğraf başka, kendi başka söylüyor
Bursa'da 2 günlük bebek uyurken hayatını kaybettiBursa'da 2 günlük bebek uyurken hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

