Şara'nın konser görüntüleri viral olmuştu! Açıklama geldi: "Talimat verdik..."

Şara'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı Şam'daki bir açılış töreni sosyal medyada viral olmuştu. Dans figürleri ve müstehcen sözlerin geçtiği rap şarkılarıyla icra edilen açılış töreninde Şara'nın verdiği fotoğraflar sonrası Şara'dan ilk açıklama geldi.

"GÖSTERİYE BEN DE ŞAŞIRDIM"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’daki Al-Fayhaa Hall açılışında sahnelenen dans gösterisi ve şarkılar nedeniyle oluşan tartışmalara açıklık getirdi:

“Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk. Program yoğundu ve iyi hazırlık gerektiriyordu.

Davet bize etkinlik başlamadan yaklaşık yarım saat önce ulaştı. Bu yüzden geç geldik. Etkinliğin programını bilmiyorduk. Gösteri karşısında ben de biraz şaşırdım.

"GELENEKLERLE BAĞLANTILI OLMALI"

Böyle günlerde yapılan kutlamalar anlam taşımalı ve bölgenin gelenekleriyle bağlantılı olmalı. Bu tür faaliyetler bir kültürü yansıtmalı ve bir mesaj vermeli. Ben orada belirli bir mesaj görmedim.

Halkın gözlemlerine ve eleştirilerine büyük saygı duyuyorum. Ulusal etkinliklerin amaç taşıyan, Suriye’nin örf, adet ve kültürüne bağlı organizasyonlar olması yönünde talimat verdik.”