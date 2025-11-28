HABER

Saraçhane davasında karar! 87 kişi beraat etti

Saraçhane'deki eylemlere katıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan 87 kişi üçüncü kez hakim karşına çıktı. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

87 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Ayrıca, aynı davada dosyası ayrılan 8'i gazeteci, 4'ü avukat 12 kişi de dün beraat etmişti.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

