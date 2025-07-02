Saraçhane'de tehdit söylemlerinde bulunmuştu! Gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingin ardından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, yüzü maskeli kişinin çevresindekilere yönelik tehdit içeren söylemlerde bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.d
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videodaki yüzü kapalı kişinin İ.Y.U olduğu belirlendi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen gösterici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren İ.Y.U.’nun 03 Temmuz 2025 tarihinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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