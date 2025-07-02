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Saraçhane'de tehdit söylemlerinde bulunmuştu! Gözaltına alındı

İstanbul'da CHP tarafından düzenlenen mitingin ardından kaydedilen videoda bir kişinin tehdit içeren söylemlerde bulunduğu görülmüştü. 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen gösterici, gözaltına alındı.

Saraçhane'de tehdit söylemlerinde bulunmuştu! Gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingin ardından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, yüzü maskeli kişinin çevresindekilere yönelik tehdit içeren söylemlerde bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.d

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videodaki yüzü kapalı kişinin İ.Y.U olduğu belirlendi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen gösterici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri süren İ.Y.U.’nun 03 Temmuz 2025 tarihinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
CHP saraçhane
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