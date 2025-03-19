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  4. Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

19.03.2025 23:11
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında İmamoğlu ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde gelen gözaltı haberinin yankıları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasının ardından gerginlik çıktı. Dağılan kalabalık içerisindeki bir gruba polis müdahalede bulundu.

Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardında CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de konuşma yaptı. Özel'in konuşması sırasında Saraçhane'de kalabalık vardı. Ancak konuşma sonrası bir anda ortalık karıştı ve grup içindeki bazı kişilere polis müdahalesi geldi. İşte detaylar...

ISTANBUL---SARACHANEDEN-DAGILAN-KALABAL_619438_183371

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasının ardından kalabalık dağılmaya başladı.

ISTANBUL---SARACHANEDEN-DAGILAN-KALABAL_619440_183371

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak bu esnada bir anda ortalık karıştı. Çıkan gerginlik nedeniyle grup içerisindeki bazı kişilere polis müdahale etti. (DHA)

ISTANBUL---SARACHANEDEN-DAGILAN-KALABAL_619441_183371Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu polis Özgür Özel polis müdahalesi saraçhane
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