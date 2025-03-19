Saraçhane'deki konuşmanın ardından bir anda ortalık karıştı! Polis müdahale etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardında CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'de konuşma yaptı. Özel'in konuşması sırasında Saraçhane'de kalabalık vardı. Ancak konuşma sonrası bir anda ortalık karıştı ve grup içindeki bazı kişilere polis müdahalesi geldi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasının ardından kalabalık dağılmaya başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak bu esnada bir anda ortalık karıştı. Çıkan gerginlik nedeniyle grup içerisindeki bazı kişilere polis müdahale etti. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır