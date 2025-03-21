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Saraçhane yolları kapandı, Mansur Yavaş halkı Ankara'da toplanmaya çağırdı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 17:18
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından halkı, bugün saat 20.30'da Ankara CHP İl Başkanlığı önünde buluşmaya davet etti.

Saraçhane yolları kapandı, Mansur Yavaş halkı Ankara'da toplanmaya çağırdı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulundu. X (Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halkı, bugün (21.03.2025) saat 20.30’da Ankara’da CHP İl Başkanlığı önünde buluşmaya davet etti.

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ANKARA'DA SOKAK ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapanmış, yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Saraçhane çevresi yollar polis ablukası altına alınmışken Başkan Mansur Yavaş, "Bugün saat 20.30’da Ankara’da CHP İl Başkanlığı önünde buluşuyoruz." sözleriyle halkı sokağa çağırdı.

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