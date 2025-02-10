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Sarallar soruşturmasında tutuklanmıştı! Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı: "İpsala Sınır Kapısı'na kadar..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.02.2025 18:49
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Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın, yurt dışına kaçırılması nedeniyle Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey’in müteahhit eşi Kenan Koçak gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sarallar soruşturmasında tutuklanmıştı! Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı: "İpsala Sınır Kapısı'na kadar..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma kapsamında şüpheliler, ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklanmıştı.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi, şüpheli müteahhit Kenan Koçak ise ifadesinde, 14 Ocak akşamı çocukluk arkadaşı şüpheli Ener Aktaş’la konuştuğunu, ailevi sağlık sorunlarından bunalması nedeniyle kendisine Aktaş’ın iki günlük Yunanistan seyahati teklif ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini ileri sürdü.

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Aktaş’ın evine 15 Ocak’ta gittiğini ve burada soruşturma sonucu tanıdığı Turan Yıldırım’la karşılaştığını anlatan Koçak, bir süre sonra sitenin bahçesine indiklerinde ise önceden tanıdığı M.D.K. ile karşılaştıklarını, M.D.K.’nin yanlarına geleceğini bilmediğini savundu.

İki araçla Edirne’ye doğru yola çıktıklarını, yolda Turan Yıldırım’la beraber Ener Aktaş’ın aracına geçtiklerini ve aracı kendisinin kullanmaya başladığını dile getiren Koçak, İpsala Sınır Kapısı’na kadar böyle geldiklerini, burada şüpheli M.D.K.’nin yanlarından ayrıldığını öne sürdü.

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İfadesinde şunları söyledi:

“İpsala Kara Hudut Kapısı'na geldiğimizde Ener bana aracı en sol kısma çekmem gerektiğini söyledi. Hudut kapısı önünde aracı en sola park ettikten sonra yanıma pasaportumu alarak araçtan indim.

Ener'in ise Turan'a belgelerini hazırlamasını söylediğini duydum. Ancak sonrasında belgelerini verip vermediğini bilmiyorum. Ben lavaboya geçip çıkış işlemlerini orada bulunan önce polis, ardından gümrük muhafaza memuruna yaptırdım.

Bu işlem süresince Ener'i yanımda görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener'le karşılaştım. O da bana 'Bizim işlemlerimiz de bitti." dedikten sonra arabaya bindik ve araçla hudut kapısından benim şoförlüğümde çıkış yaptık.

Araç çıkış kapısında iken herhangi bir şekilde kontrol vs. olmadı. Yaklaşık 2 dakika sonra Yunan sınırına geldik. Orada Turan Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi ve Turan'ı Yunanistan'a sokmadılar.

Benle Ener Yunanistan'a giriş yaptık. Turan'ın Yunanistan'a girip girmediğini bilmiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Merve Özbey
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